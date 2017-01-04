Yol Durumu
  1. Hayran jesti
  2. Arkadaşlarla balayı keyfi!

Safiye’nin kahramanları

Safiye’nin kahramanları
Türk müziğinin başarılı ismi Safiye Soyman, yaklaşık bir ay süren ABD turnesini tamamlayarak yurda döndü. Soyman'ın turnesinden geriye ise gezdiği eyaletlerde çektirdiği renkli kareler kaldı. Ünlü sanatçı, Batman'dan Marilyn Monroe'ya kadar pek çok Hollywood figürüyle objektiflere böyle poz verdi.


* New York'ta Batman ve Süpermen'le poz veren Soyman'a takipçileri "" görmesin diye espri yaptı.
Etiketler: , ,
  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar