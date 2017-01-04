Mutluluk bitti!

2013’te Miami’de evlenen İlker-Zeynep Mutlu İnanoğlu’dan kötü haber. Uzun süredir araları limoni olan çift ayrılık kararı aldı. Bir dönem eşinin ayağını öpen Zeynep Mutlu İnanoğlu şimdilerde kızlık soyadını kullanmaya başladı
Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu'yla eşi Zeynep Mutlu'nun 5 yıllık mutluluğu sona mı eriyor? Aralık 2011'de aşk yaşamaya başlayan ve ilişkilerinin 2. yılında Miami'de nikah masasına oturan çiftin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi. İnanoğlu'yla eşi Mutlu'nun arasınınson 1 aydır bozuk olduğu ve çiftingörüşmediği öne sürüldü.
HASTANEDE YALNIZ BAŞINA
2 hafta önce doğum günü için İstanbul'a gelen Zeynep Hanım'ın yeni yıl öncesinde yeniden ABD'ye dönmesive ikilinin 2017'ye ayrı girmesi de bu iddiaları güçlendirdi. Geçtiğimiz ay üst üste 2 kez göz kapağından ameliyat olan İlker İnanoğlu'nun yanında eşi Zeynep Mutlu'nun olmaması da akılları karıştırdı.
MANİDAR PAYLAŞIMLAR Zeynep Hanım'ın eşini ve kayınvalidesi Filiz Akın'ı sosyal medyadan takipten çıkarması da "İkili, yolayrımında mı?" dedirtti. Mutlu'nun yakın dostlarına eşiyle aralarında hiçbir sorun olmadığını söylemesine rağmen sosyetik güzelin son dönemde sosyal medyada eşiyle hiçbir fotoğrafını paylaşmaması ve artık İnanoğlu soyadını kullanmaması ise ünlü çiftin evliliğinin çatırdadığına yönelik söylentileri kuvvetlendirdi. İnanoğlu da önceki gün instagram hesabından yaptığı paylaşımla adeta ayrılığı doğrular gibiydi.
ESKİ SOYADINA DÖNDÜ
Bir dönem Bodrum'da eşinin ayağını öperek aşkını gözler önüne seren Zeynep Mutlu, İnanoğlu soyadını sildi. Mutlu geçtiğimiz günlerde de çocuğunun fotoğrafını paylaşıp "Tek aşkım" diye yazmıştı.
HAYATININ YENİ BÖLÜMÜ
İnanoğlu'nun önceki gün "Bugün benim için çok önemli bir gün. Geçmişin kapısını kapatıyorum ve geleceğinkini açıyorum. Derin bir nefes alıp ileri bir adım atıyor ve hayatımın yeni bölümüne başlıyorum" şeklindeki paylaşımıyla da kafalar iyice karıştı…
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