Milyonluk sevinç

Podyumların aranılan ismi Özge Ulusoy, popülaritesinin kaymağını sosyal medyada da yiyor. İnstagram'da önceki gün 1 milyon takipçiye ulaşan güzel model, bu sevincini hayranlarıyla paylaştı. Bu paylaşım bazı iddiaları da beraberinde getirdi.
Sosyal medyada yaptığı her paylaşım için yaklaşık 8 bin lira alan Ulusoy'un takipçi sayısının artması modelin reklam ücretini de yukarı çekeceğini düşündürdü. Güzel modelin pek çok takipçisi "Özge, yapacağı zamlaservetine servetkatacak" diye yorum yaptı.
* Özge Ulusoy da birçok ünlü isim gibi sosyal medya hesabından reklam yapıp para kazanıyor.
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