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Milyonluk sevinç

yı paraya çeviren , 1 milyon takipçiye ulaştı. Güzel modelin reklam tarifesi artık daha da el yakacak

Milyonluk sevinç
Podyumların aranılan ismi Özge Ulusoy, popülaritesinin kaymağını da da yiyor. 'da önceki gün 1 milyon takipçiye ulaşan güzel model, bu sevincini hayranlarıyla paylaştı. Bu paylaşım bazı iddiaları da beraberinde getirdi.

Sosyal medyada yaptığı her paylaşım için yaklaşık 8 bin lira alan Ulusoy'un takipçi sayısının artması modelin reklam ücretini de yukarı çekeceğini düşündürdü. Güzel modelin pek çok takipçisi "Özge, yapacağı zamla servetine servet katacak" diye yorum yaptı.


* Özge Ulusoy da birçok ünlü isim gibi sosyal medya hesabından reklam yapıp para kazanıyor.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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