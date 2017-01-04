Yol Durumu
  1. Sportif Demet
  2. Tatilden Buruk döndü

Heyecan artıyor

Heyecan artıyor
Şu sıralar eşi 'la doğacak çocuklarının heyecanını yaşayan Ceyda Düvenci, önceki gün Akmerkez'deydi. Gününün büyük bir kısmını kızı Melisa'yla geçirdiğini söyleyen güzel oyuncu, bebeğinin cinsiyetini heyecanla beklediğini de sözlerine ekledi.
Etiketler: ,
  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar