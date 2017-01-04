Hayran jesti

Barış Arduç'un hayranları önceki gün yaptıkları jestle hem yakışıklı oyuncunun hem de Kamboçya'daki yardıma muhtaç çocukların yüzünü güldürdü. 'Bir vakıfla anlaşan Arduç'un sevenleri 75 dolar karşılığında 300 köylünün yemek yemesini sağladı. Kamboçyalı çocukların "Barış Arduç'un kıymetlileri köyümüze yemek ısmarlayarak yeni yıl sevincini bizimle paylaştı" mesajını gören Arduç ise duygulandı.
* Miniklerin mesajını gören Arduç "Mutluluğumu ifade edebilecek cümle yok. Şahanesiniz, kıymetlimsiniz" dedi.
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