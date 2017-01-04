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Hayran jesti

Hayran jesti
Barış Arduç'un hayranları önceki gün yaptıkları jestle hem yakışıklı oyuncunun hem de Kamboçya'daki yardıma muhtaç çocukların yüzünü güldürdü. 'Bir vakıfla anlaşan Arduç'un sevenleri 75 dolar karşılığında 300 köylünün yemek yemesini sağladı. Kamboçyalı çocukların "'un kıymetlileri köyümüze yemek ısmarlayarak yeni yıl sevincini bizimle paylaştı" mesajını gören Arduç ise duygulandı.


* Miniklerin mesajını gören Arduç "Mutluluğumu ifade edebilecek cümle yok. Şahanesiniz, kıymetlimsiniz" dedi.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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