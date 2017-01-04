Çehre’nin yedeği Avşar

Yıllara meydan okuyan NebahatÇehre, sık sık 'Türkiye'nin en güzelkadını' olduğunu iddia eden HülyaAvşar'a rolünü hediye etti. 53yaşındaki Avşar Kızı'nın 72 yaşındakiÇehre'nin reddettiği teklifi hemenkabul ettiği öğrenildi.
Jane Austen'in aynı adlı eserindenuyarlanacak 'Aşk ve Gurur' dizisi içinbaşrol teklif edilen Çehre, "Ekranlariçin kendimi hazır hissetmiyorum.Biraz daha dinlenmem lazım" deyince yapım şirketiAvşar Kızı'nın kapısını çaldı. Ünlü sanatçının teklifikabul etmesi ise "Hülya, Çehre'nin yedeği"yorumu yaptırdı.
Bu haberle Hülya Avşar'ın canlandıracağı karakterin kendisi için yazıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı da ortaya çıktı.
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