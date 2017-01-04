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Çehre’nin yedeği Avşar

Çehre’nin yedeği Avşar
Yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre, sık sık 'Türkiye'nin en güzel kadını' olduğunu iddia eden Hülya Avşar'a rolünü hediye etti. 53 yaşındaki Avşar Kızı'nın 72 yaşındaki Çehre'nin reddettiği teklifi hemen kabul ettiği öğrenildi.

Jane Austen'in aynı adlı eserinden uyarlanacak 'Aşk ve Gurur' dizisi için başrol teklif edilen Çehre, "Ekranlar için kendimi hazır hissetmiyorum. Biraz daha dinlenmem lazım" deyince yapım şirketi Avşar Kızı'nın kapısını çaldı. Ünlü sanatçının teklifi kabul etmesi ise "Hülya, Çehre'nin yedeği" yorumu yaptırdı.

Bu haberle 'ın canlandıracağı karakterin kendisi için yazıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı da ortaya çıktı.

AYDIN HAMZA
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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