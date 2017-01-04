Büyük gün geldi

atv'nin 2017'ye damga vuracak olan dizisi 'Bu Şehir Arkandan Gelecek', bu akşam seyircisiyle buluşuyor. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde başrollerini Kerem Bürsin,Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un paylaştığı dizi ilk bölümüyle milyonları ekrana kilitleyecek. Ay Yapım'ın merakla beklenen dizisinde Bürsin; çocukluk günlerinin ardından hayatı yük gemilerinde geçen, 5 dil bilen ve boksa meraklı olan Ali Smith'i canlandıracak.
Senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği dizide Derin'e ise Leyla LydiaTuğutlu hayat verecek. Dizinin ilk bölümünde Şili'den hareket eden yük gemisi, Ali'yi yıllar sonra İstanbul'a geri getirecek. Ali, uzak durduğu bu şehre ayak bastığı ilk gün hayatının aşkı Derin'le ve geçmişinin sırlarıyla tanışacak.
Babasının engellemesine rağmen dans tutkusunun peşini bırakmayan Derin'in Ali'yle kesişen yolları seyircide büyük merak uyandıracak.
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