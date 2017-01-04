Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal ve yeni yıl için kızları Alin'le ABD'den Türkiye'ye geleneski eşi Fani Grammatikogiann, 2017'yi yurt dışında karşıladı. Önceki gün yurda dönen ikili, kızlarıyla birlikte AtatürkHavalimanı'nda objektiflere takıldı.
Minik kızının elinden tutarak yürüyen ünlü işadamı, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "İyi seneler" diledi. Kendilerini bekleyen özel araca binerek evlerinin yolunu tutan ikilinin bu görüntüsü "Ayrılsak da beraberiz" diye yorumlandı.
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