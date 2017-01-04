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Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz
Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal ve yeni yıl için kızları Alin'le ABD'den Türkiye'ye gelen eski eşi Fani Grammatikogiann, 2017'yi yurt dışında karşıladı. Önceki gün yurda dönen ikili, kızlarıyla birlikte Atatürk Havalimanı'nda objektiflere takıldı.

Minik kızının elinden tutarak yürüyen ünlü işadamı, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "İyi seneler" diledi. Kendilerini bekleyen özel araca binerek evlerinin yolunu tutan ikilinin bu görüntüsü "Ayrılsak da beraberiz" diye yorumlandı.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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