Arkadaşlarla balayı keyfi!

Önceki gün Roma'da kıyılan nikahla aşklarını taçlandıran Şükran Ovalı'yla Caner Erkin'i balayında da dostları yalnız bırakmıyor. Ovalı'nın nikah şahitliğini de yapan oyuncu Büşra Pekin'le Gözde Seda Altuner, dün İtalya'da küçük bir tura çıkan yeni evli çifte eşlik etti. Güneşli havayı fırsat bilen ünlü çift ve dostları, Roma sokaklarında bol bol fotoğraf çektirdi.