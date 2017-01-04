Ana-kız alışveriş

Adı kendi gibi oyuncu olan Kerem Fırtına'yla aşk dedikodularına karışan Şebnem Bozoklu, önceki gün annesi Güler Hanım'la birlikte Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.



Sık sık Fırtına'yla gece gezmelerinde görüntülenen ünlü oyuncu, bu kez annesiyle alışverişteydi. Objektiflere annesiyle gülerek poz veren Bozoklu'nun neşesi Fırtına'yla ilgili soruların gelmesi üzerine kaçtı.