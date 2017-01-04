Yol Durumu
  1. Ayrılsak da beraberiz
  2. Sportif Demet

Ana-kız alışveriş

Ana-kız alışveriş
Adı kendi gibi oyuncu olan Kerem Fırtına'yla aşk dedikodularına karışan Şebnem Bozoklu, önceki gün annesi Güler Hanım'la birlikte Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

Sık sık Fırtına'yla gece gezmelerinde görüntülenen ünlü oyuncu, bu kez annesiyle alışverişteydi. Objektiflere annesiyle gülerek poz veren Bozoklu'nun neşesi Fırtına'yla ilgili soruların gelmesi üzerine kaçtı.
Etiketler: ,
  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar