Yine mi ayrılık?

Yaklaşık 1 buçuk yıldır beraber olan İdil Fırat'la oyuncu Engin Öztürk, yeni yıla ayrı girdi. İlişkileri bir dargın bir barışık ilerleyen ikiliden Fırat, yılbaşını ailesiyle geçirirken ünlü oyuncu da Rusya'daydı. Çiftin 2016'yı ayrı ayrı uğurlaması "İkilinin bu mutluluk pozları mazide mi kaldı?" dedirtti.