Yılın ilk düğünü

Aşklarıylageçtiğimiz yıladamga vuran ŞükranOvalı'yla Caner Erkin deevliler kervanına katıldı.Güzel oyuncuyla Beşiktaş'ınyıldız futbolcusu dünRoma'da kıyılan nikahla birömür mutluluğa 'evet' dedi.Yeni yılın ilk düğünündeünlü çifti Türkiye'denİtalya'ya giden yakın dostlarıyalnız bırakmadı.
DÜNYADA TEK!
Günlerdir nasıl bir gelinolacağı merak edilen ŞükranOvalı, Romona Kevezamarka gelinliğiyle gözkamaştırırken CanerErkin ise Fendi markabir damatlık tercih etti.Roma'da yerel belediyenikahıyla dünyaevinegiren ikili, son dönemdegerçekleştirilen hain terörsaldırıları nedeniyle sadebir tören düzenledi. Ünlüçift, nikahın ardından 10kişinin katıldığı mini birdüğün yemeği organize etti.İtalya'da yılın ilk çifti olanErkin ve Ovalı, dostlarıylakeyifli anlar yaşadıklarıdüğün yemeğinin ardındanise dünyada tek olan beyazrenkli antika bir RollsRoyce araba ile Roma'yıturladı.
MUTLULUKLAR...
Nikah hazırlıklarıiçin günler öncesindenyakınlarıyla birlikte İtalya'yagiden ikili, Roma'daevlendikleri için çok mutluolduklarını söyledi. AsenaAtalay'la 6 yıllık evliliğinibitirdikten sonra aradığıaşkı Şükran Ovalı'da bulanCaner Erkin, nikah sonrasıeşiyle düğün arabasındaçektiği selfie'yi "Dünyanınen mutlu erkeği benim"notuyla paylaştı. 2017'ninilk evli çiftine biz de Takvimailesi olarak mutluluklardiliyoruz...
Ovalı'nın şahitliğiniSeda Altuner ile Pekin,Erkin'inkini ise arkadaşıMüftüoğlu üstlendi.
İtalya'da yılın ilk çifti olan Erkinve Ovalı, dünyada tek olan beyazrenkli antika bir Rolls Royce arabaile Roma'yı turladılar.
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