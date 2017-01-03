Yol Durumu
  1. Firavun kılığında
  2. 7 kişilik aile

Yılın ilk düğünü

Güzel oyuncu ile Beşiktaşlı yıldız , dün İtalya’da dünyaevine girdi. Caner, nikahın ardından ‘Dünyanın en mutlu erkeği benim’ dedi

Yılın ilk düğünü
Aşklarıyla geçtiğimiz yıla damga vuran Şükran Ovalı'yla Caner Erkin de evliler kervanına katıldı. Güzel oyuncuyla Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu dün Roma'da kıyılan nikahla bir ömür mutluluğa 'evet' dedi. Yeni yılın ilk düğününde ünlü çifti Türkiye'den İtalya'ya giden yakın dostları yalnız bırakmadı.

DÜNYADA TEK!
Günlerdir nasıl bir gelin olacağı merak edilen Şükran Ovalı, Romona Keveza marka gelinliğiyle göz kamaştırırken Caner Erkin ise Fendi marka bir damatlık tercih etti. Roma'da yerel belediye nikahıyla dünyaevine giren ikili, son dönemde gerçekleştirilen hain terör saldırıları nedeniyle sade bir tören düzenledi. Ünlü çift, nikahın ardından 10 kişinin katıldığı mini bir düğün yemeği organize etti. İtalya'da yılın ilk çifti olan Erkin ve Ovalı, dostlarıyla keyifli anlar yaşadıkları düğün yemeğinin ardından ise dünyada tek olan beyaz renkli antika bir Rolls Royce araba ile Roma'yı turladı.

MUTLULUKLAR...
Nikah hazırlıkları için günler öncesinden yakınlarıyla birlikte İtalya'ya giden ikili, Roma'da evlendikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Asena Atalay'la 6 yıllık evliliğini bitirdikten sonra aradığı aşkı 'da bulan , nikah sonrası eşiyle düğün arabasında çektiği selfie'yi "Dünyanın en mutlu erkeği benim" notuyla paylaştı. 2017'nin ilk evli çiftine biz de Takvim ailesi olarak mutluluklar diliyoruz...


Ovalı'nın şahitliğini Seda Altuner ile Pekin, Erkin'inkini ise arkadaşı Müftüoğlu üstlendi.


İtalya'da yılın ilk çifti olan Erkin ve Ovalı, dünyada tek olan beyaz renkli antika bir Rolls Royce araba ile Roma'yı turladılar.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar