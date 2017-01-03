Yol Durumu
  1. Kral Çıplak!
  2. Anasının kuzusu

Sonunda ‘evet’ dedi

Sonunda ‘evet’ dedi
Oyuncu Berk Erçer'le sosyetik güzel Azer Polat'ın bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkilerinde mutlu son… Yakışıklı oyuncu, aşkı uğruna ailesini karşısına alan sevgilisi Polat'a evlenme teklif etti. Sevgilisinin 'evet' cevabıyla havalara uçan ünlü oyuncu, bu mutluluğunu "Sonunda evet dedi" notuyla yayınladı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar