Müthiş dönüşüm!

Aydın'da yaşayan Cansen Cengiz(34), azmiyle kilolarından kurtuldu.Çocuk yıllarından bu yana kilolu olaniki çocuk annesi Cengiz, 14 ay önceçıktığı tartıda kilosunu 106 gördü.Kilolarından kurtulmanın yolunu aradı.Ardından diyet programı alarak sporabaşladı. Diyet programı ve yaptığı sporsayesinde Cengiz, her ay düzenli olarakkilo verdi. 14 ayda 68 kiloya indi. Yenigörüntüsüyle herkesi şaşkına çevirenCengiz, "Çocuk yıllarımdan bu yanadüzenli kilo alarak obezite oldum. Aşırıkilolarımdan dolayı istediğim kıyafetlerigiyemiyordum. Sporyaptım ve günde 3 litre sutükettim, bol bol yürüyüşyaptım. 14 ayda 38 kiloverdim. Azmettim, sabrettimve kilolarımla inatlaştım.Bu azmim sayesindekilolarımdan kurtuldum.Kilo veremiyorum, ameliyatolayım diye bir şeyyok. Azim ve istekleaşılamayacak hiçbiryol yok" dedi.
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