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  2. Sonunda ‘evet’ dedi

Kral Çıplak!

Kral Çıplak!
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından montunun ve pasaportunun çalındığını duyurdu. Çalınan montunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda: "İstanbul'da bu mont ve pasaportum çalındı. Bulana 300 TL, işsizse iş imkanı ve dilediği zaman telefonda sınırsız özel konser" notunu düştü. , daha önce de pasaportunu kaybettiğini söyledi. Çalan kişinin ise Erzurum cezaevinde yatan bir suçlunun olduğunu sözlerine ekledi.
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