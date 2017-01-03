İlan-ı aşk sürüyor

Ünlü şarkıcı Kutsi, uğruna 7 yıllık eşi ve 2 kızının annesi Sinem Bayraktutar'dan ayrıldığı oyuncu sevgilisi Feyza Çıpa'yla ilişkisini artık saklamıyor. Geçtiğimiz ay bir davete el ele katılan ikili, 2017'yi de Avrupa'da karşıladı. Aşkıyla yılbaşını baş başa geçiren güzel oyuncu, bu kareyi de paylaşmayı ihmal etmedi.