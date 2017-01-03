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Hainlere sert tepki

Hainlere sert tepki
Yılbaşı gecesini kana bulayıp Türkiye'yi yasa boğan hain saldırıya ünlüler tepki gösterdi. Kalleşlere en ağır tepki ise Can Tanrıyar'dan geldi.

Uçankuş TV'nin sahibi Tanrıyar, yayınladığı bildiride "Bizi bölmeye çalışanların ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Yaşamaya devam" dedi.
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