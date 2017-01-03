Güzel kalpli Birce

Ünlü oyuncu Birce Akalay'dan Diyarbakırlı öğrencilere yılbaşı hediyesi… Akalay, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yardım eli uzatan 'Geleceğe Işık Tut' adlı sosyal sorumluluk projesine destek verdi.



Akalay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir ilkokulun tüm öğrencileri için toplanan kışlık mont ve botların büyük bir kısmını karşıladı. Proje sorumlularına 9-12 yaş aralığındaki 62 öğrenci için bot ve mont gönderen Birce Akalay, kalbinin güzelliğiyle gönülleri bir kez daha fethetti.