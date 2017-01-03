Firavun kılığında

Galatasaraylı kaleci Muslera, 2017'ye eşi Patricia Callero ile Dubai'de girdi. Geceliği yaklaşık 12 bin lira olan Dubai'nin önde gelen otellerinden Burj Al Arab Jumeirah'ta konaklayan ikili, plaj partisine katıldı. Uruguaylı kaleciyle model eşi keyifli anlar yaşadığı partide 2016'yı işte böyle uğurladı.