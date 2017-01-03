Buruk kutlama

Kalp krizi geçirerek 18 yıl önce aramızdan ayrılan efsane sanatçı Barış Manço'nun 74. yaşı önceki gün ailesi tarafından kutlandı. Manço'nun oğlu Doğukan, kardeşi Batıkan ile annesi Lale Hanım'la Madame Tussauds İstanbul'daki sanatçının balmumu heykeliyle çektirdiği fotoğrafı paylaşıp şöyle dedi: "İyi ki doğdun baba, iyi ki dünyaya gelip yıllarca insanlığa barışı anlattın."