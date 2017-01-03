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Bodrum meleği

Top model , yılbaşını yurt dışında geçiren ünlü isimlerin aksine yeni yıla Bodrum’da girdi. Çek model, Türkiye sevdasını da bir kez daha ilan etmiş oldu

Bodrum meleği
Dünyaca ünlü top model Eva Herzigova, 2017'yi Türkiye'de karşıladı! Sanat ve sosyetenin ünlü isimleri 2016'yı yurt dışında uğurlarken eski Victoria's Secret meleği, yılbaşını Türk dostlarıyla Bodrum'da geçirdi. Son dönemde ülkemizde yaşanan terör olaylarıyla yaratılmak istenen 'Türkiye güvenli değil' algısına kulak tıkayan güzel model, geçtiğimiz yaz hayatını Türk işadamı Burak Öymen'le birleştiren Çek model Tereza Maxova'nın özel davetlisiydi. Herzigova, eşi Gregorio Marsiaj'la çiftin Kaplankaya'daki lüks villasında düzenlenen partide keyifli anlar yaşadı. Gece boyunca Türk lezzetleriyle donatılmış masada dostlarıyla birlikte eğlenen güzel model, yeni yılın ilk gününde ise küçük bir tura çıktı. Önceki sabah Ege Denizi manzarasına karşı eşiyle yürüyüşe çıkan ünlü model, doğayla iç içe geçirdiği zamanların ardından rotasını Aydın'ın turistik ilçesi Didim'e çevirdi. M.Ö. 560'ta inşa edilen Apollon Tapınağı'nda tarihsel bir yolculuğa çıkan Çek model, bu anlarını da sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz yaz da Maxova ile Öymen'in Didim'deki düğünleri için bir diğer Çek model Karolina Kurkova ile birlikte Türkiye'ye gelen Herzigova, 2017'ye ülkemizde girerek Türkiye aşığı olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu…



DİDİM'E GİTMEYİ İHMAL ETMEDİ
43 yaşındaki güzel model, eşi Gregorio Marsiaj'la yakın dostları Tereza Maxova ve Burak Öymen çiftinin Bodrum'daki villasında yeni yılı karşıladı. Çek modelle eşi Didim'deki Apollon Tapınağı'nı ziyaret etti. Tapınağın merdivenlerinde oturup fotoğraf çektiren ikili, tüm sevdikleri için de güzel dileklerde bulundu.
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