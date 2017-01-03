Bodrum meleği

Dünyaca ünlü top model EvaHerzigova, 2017'yi Türkiye'dekarşıladı! Sanat ve sosyetenin ünlüisimleri 2016'yı yurt dışında uğurlarkeneski Victoria's Secret meleği, yılbaşınıTürk dostlarıyla Bodrum'da geçirdi. Sondönemde ülkemizde yaşanan terör olaylarıylayaratılmak istenen 'Türkiye güvenli değil'algısına kulak tıkayan güzel model,geçtiğimiz yaz hayatını Türk işadamıBurak Öymen'le birleştiren Çek modelTereza Maxova'nın özel davetlisiydi.Herzigova, eşi Gregorio Marsiaj'la çiftinKaplankaya'daki lüks villasında düzenlenenpartide keyifli anlar yaşadı. Gece boyuncaTürk lezzetleriyle donatılmış masadadostlarıyla birlikte eğlenen güzel model,yeni yılın ilk gününde ise küçük bir turaçıktı. Önceki sabah Ege Denizi manzarasınakarşı eşiyle yürüyüşe çıkan ünlü model,doğayla iç içe geçirdiği zamanların ardındanrotasını Aydın'ın turistik ilçesi Didim'eçevirdi. M.Ö. 560'ta inşa edilen ApollonTapınağı'nda tarihsel bir yolculuğa çıkanÇek model, bu anlarını da sosyal medyadatakipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz yaz daMaxova ile Öymen'in Didim'deki düğünleriiçin bir diğer Çek model Karolina Kurkova ilebirlikte Türkiye'ye gelen Herzigova, 2017'yeülkemizde girerek Türkiye aşığı olduğunubir kez daha kanıtlamış oldu…
DİDİM'E GİTMEYİ İHMAL ETMEDİ
43 yaşındaki güzel model, eşi Gregorio Marsiaj'la yakın dostları Tereza Maxova ve Burak Öymen çiftinin Bodrum'daki villasında yeni yılı karşıladı. Çek modelle eşi Didim'deki Apollon Tapınağı'nı ziyaret etti. Tapınağın merdivenlerinde oturup fotoğraf çektiren ikili, tüm sevdikleri için de güzel dileklerde bulundu.
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