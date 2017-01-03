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Ayrılmasın eller

2017’yi Efe Duru ile İtalya’da karşılayan , bu kare için ‘Adamım, o el beni hiç bırakmasın’ dedi

Ayrılmasın eller
Beraberlikleri geçtiğimiz yılın son aylarında başlayan Gökçe Bahadır'la Efe Duru, aşk sarhoşu… Yeni yıl için İtalya'ya giden ikili, 2017'yi romantik bir akşam yemeğinin ardından katıldıkları partide karşıladı. Ünlü çift, gündüzleri ise Milano sokaklarını gezerek bol bol fotoğraf çekti. Aşkının elini tutarken çektiği selfie'yi önceki gün instagram'da yayınlayan Bahadır, paylaşımına "Sen adamım, bu yılın bana en kıymetli hediyesisin. O el beni hiç bırakmasın" notunu düştü.
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