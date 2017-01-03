Ayrılmasın eller

Beraberlikleri geçtiğimiz yılın son aylarında başlayan Gökçe Bahadır'la Efe Duru, aşk sarhoşu… Yeni yıl için İtalya'ya giden ikili, 2017'yi romantik bir akşam yemeğinin ardından katıldıkları partide karşıladı. Ünlü çift, gündüzleri ise Milanosokaklarını gezerek bol bolfotoğraf çekti. Aşkının elini tutarken çektiği selfie'yi önceki gün instagram'da yayınlayan Bahadır, paylaşımına "Sen adamım,bu yılın bana en kıymetlihediyesisin. O el beni hiçbırakmasın" notunu düştü.
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