Aşk selfiesi

Herkes gözde çift SerenaySarıkaya ile Kerem Bürsin'inyeni yılı nerede ve nasılkarşıladığını merak ederkenonlar Fas'ta ortaya çıktı!Merakla beklenen dizisi 'BuŞehir Arkandan Gelecek',yarın akşam atv ekranlarındayayınlanacak olan Bürsin,2016'yı uğurlamak içinsevgilisi Sarıkaya'ya sürprizyaptı. Yakışıklı oyuncu yılbaşıtatilini fırsat bilip aşkını KuzeyAfrika'nın en çok turist çekenülkelerinden Fas'a götürdü. Sessizsedasız Marakeş'e giden ikilininromantik tatili ise Arap hayranlarınınsosyal medyadaki paylaşımlarıyla ifşa oldu.
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