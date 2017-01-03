Yol Durumu
  1. 7 kişilik aile
  2. Ayrılmasın eller

Aşk selfiesi

Aşk selfiesi
Herkes gözde çift Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in yeni yılı nerede ve nasıl karşıladığını merak ederken onlar Fas'ta ortaya çıktı! Merakla beklenen dizisi 'Bu Şehir Arkandan Gelecek', yarın akşam atv ekranlarında yayınlanacak olan Bürsin, 2016'yı uğurlamak için sevgilisi Sarıkaya'ya sürpriz yaptı. Yakışıklı oyuncu yılbaşı tatilini fırsat bilip aşkını Kuzey Afrika'nın en çok turist çeken ülkelerinden Fas'a götürdü. Sessiz sedasız Marakeş'e giden ikilinin romantik tatili ise Arap hayranlarının sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ifşa oldu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar