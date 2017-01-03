Aşk selfiesi

Herkes gözde çift Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in yeni yılı nerede ve nasıl karşıladığını merak ederken onlar Fas'ta ortaya çıktı! Merakla beklenen dizisi 'Bu Şehir Arkandan Gelecek', yarın akşam atv ekranlarında yayınlanacak olan Bürsin, 2016'yı uğurlamak için sevgilisi Sarıkaya'ya sürpriz yaptı. Yakışıklı oyuncu yılbaşı tatilini fırsat bilip aşkını Kuzey Afrika'nın en çok turist çeken ülkelerinden Fas'a götürdü. Sessiz sedasız Marakeş'e giden ikilinin romantik tatili ise Arap hayranlarının sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ifşa oldu.