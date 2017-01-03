Anasının kuzusu

Sosyetik güzel Ceylan Çapa da magazin dünyasının ünlüleri gibi yılbaşını yurt dışında geçirdi. Annesi Şebnem Çapa ve babası Celal Çapa ile 2016'yı Londra'da uğurlayan sosyetik güzel, ailesiyle çektirdiği bu pozu "Ailenizi ihmal etmeyin olur mu? 2017 yılında hepinize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Bunlar oldu mu gerisi çorap söküğü gibi gelir" mesajıyla paylaştı.