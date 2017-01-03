7 kişilik aile

Yaklaşık 6 aydır evli olan Neslihan Atagül'le Kadir Doğulu, şimdiden kalabalık bir aile oldu. Yeni yılı evlerinde karşılayan ikiliye kedileri ve köpekleri de eşlik etti. Bu mutlu tabloyu instagram'da paylaşan ünlü çifte hayranlarından "Huzurlu ve keyifli anlarınız daim olsun" mesajları geldi.