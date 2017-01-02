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Neşemiz de beraber kederimiz de

Olacaklardan habersiz yeni yıla sahnede giren Sibel Can’dan Hülya Avşar’a kadar birçok isim, hep aynı temennide bulundu. Barış çağrısı yapan ünlü isimler, hain saldırının yaşanmasıyla ise sahneden inip bu kez herkesi birliğe çağırdı.

Neşemiz de beraber kederimiz de
Sevinci de hüznü de hep birlikte yaşayan Türk milletinin yasa boğulduğu gecesinin erken saatlerinde, ünlü isimler 2017'yi umutlu bir şekilde karşılamak için yurdun dört bir yanında sahne aldı. Konser verdikleri mekanlarda 2016 yılını uğurlayan ünlü sanatçıların dilinde tek bir mesaj vardı. Yeni yıldan bireysel olarak değil ülkemiz adına temennide bulunan sanatçılar, 2017 yılının Türkiye'ye barış, huzur ve mutluluk dolu günler getirmesini arzu etti.

Kandan beslenen alçakların gerçekleştirdiği terör saldırısıyla hep birlikte eğlenilen 31 Aralık akşamı, bu kez ortak acıya dönüştü. Sibel Can ve Hülya Avşar gibi birçok sanatçı, olacaklardan habersiz konserlerini tamamladı. Acı haberi sahnede alan Murat Dalkılıç ve Merve Özbey ise programlarını yarıda kesti. Hain terör saldırısını duyan ve yılbaşı akşamı konser veren birçok sanatçı ise hemen sosyal medyada terörü lanetledi...



ACI HABERLE SAHNEDEN İNDİ
Sibel Can 2016'yı WOW İstanbul Hotels&Convention Center'da uğurladı. Hain terör saldırısından saatler önce sahne alan şarkıcı, ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiğini ve asla yılmayacağını vurguladı. "Ne kadar cesur yürekli bir ülke olduğumuzu herkese gösteriyoruz" diyen sanatçı, 2017'den ülkemiz için huzur dolu günler diledi.

Can'ın ardından sahne alan Murat Dalkılıç ise tüm Türkiye'yi yasa boğan kara haberi konseri esnasında aldı. Ünlü popçu, "İçimden şarkı söylemek gelmiyor" diyerek konserini yarıda kesip sahneden indi...


İzmir Thermal Convention Otel'de sahne alan Fatih Ürek, saldırısı sonrası "Milletimizin canını yakanlara lanet olsun" mesajını paylaştı.


2016'yı Kalamış Paysage'da uğurlayan Soner Arıca ise ülkemiz için huzurlu bir yıl diledi.


2016'yı Kalamış Paysage'da uğurlayan Soner Arıca ise ülkemiz için huzurlu bir yıl diledi.


Kıbrıs'ta sahne alan Gülben Ergen'in bu sevinci hain terör saldırısını duymasıyla yerini hüzne bıraktı. Ergen, sahneden iner inmez "Bizi birbirimize düşüren şeytanlara yazıklar olsun" dedi.


Hülya Avşar, 2017'yi Hotel Pullman Istanbul Airport and Convention Center'da karşıladı. "2017'de barış ve huzur dolu bir yıl diliyorum. Yeni yılda mutlu anlar yaşamak istiyoruz" diyen sanatçı, ülkemizin adına daha güzel yarınlara dair umutlu olduğunu söyledi.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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