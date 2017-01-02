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‘Kutuplaşmayın’

‘Kutuplaşmayın’
atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol, yeni yılı ailesiyle evinde karşıladı. Temennisi 'barış' olan sunucunun, keyfi hain saldırıyla kaçtı. , acı olayın ardından "İnsan, insana düşman. Kutuplaştırıcı söylemler. Birbirinizi yiyerek sonumuzu getirin! Bıktım artık sizin gibilerden" diyerek herkesi birlik olmaya çağırdı...
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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