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Keyifler Boz’uldu

Keyifler Boz’uldu
, 2017'yi büyük umutlarla evinde Aslı Enver'le karşıladı. Gece yarısından önce aşkıyla bu pozunu instagram'da paylaşan Boz, hain saldırının ardından ise ekranını karartıp "Gecemizi karartan zihniyetin Allah belasını versin" dedi.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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