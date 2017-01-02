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Eğlenceye nokta

Eğlenceye nokta
ve sosyetik aşkı Hacı Sabancı, 2017'yi Monte Carlo'da karşıladı. Güzel model ve Sabancı, hain saldırıyı haber alır almaz tüm Türkiye'ye baş sağlığı dileyip eğlencelerini noktaladı...
Etiketler:
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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