Acıya ortak mesaj

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Bugün Roma'da dünya evine girecek olan Şükran Ovalı ile Caner Erkin, acı haberi İtalya'da aldı. Bir restoranda yılbaşı yemeği yiyen ünlü çift, ortak mesajla "Hepimizin başı sağolsun" dedi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Gazete
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