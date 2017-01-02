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Acıya ortak mesaj

Acıya ortak mesaj
Bugün Roma'da dünya evine girecek olan ile Caner Erkin, acı haberi İtalya'da aldı. Bir restoranda yılbaşı yemeği yiyen ünlü çift, ortak mesajla "Hepimizin başı sağolsun" dedi.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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