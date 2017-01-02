7 dakikada karardık

HAİNLERE İNAT KENETLENDİK
ÇUKURLARINIZA GÖMÜLECEKSİNİZ
atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, hain saldırı sonrası şu sert mesajı yayınladı: "Unutmayın Allah'ın adaleti bu dünyada ve yaşattıklarınızı size yaşatmak üzere. Gün yüzü görmesin soyunuz sopunuz, yedi ceddiniz. Şerefsiz, korkak, cahil, pis, çirkin, iğrençsiniz ve tarihe böyle geçeceksiniz! Savaşın bile bir namusu vardır ama siz namustan, dinden, imandan bile habersiz büyütülmüş zavallılarsınız. Dünyanın bütün şerefsizleri birlik oldunuz canımızı yakıyorsunuz ama acılarımız bizi bir arada tutacak ve acımız bizi daha da güçlendirecek. Hepinizi karanlık çukurlarınıza gömecek kadar kinliyiz ve korkmuyoruz..."
'UMUDUNUZU KAYBETMEYİN'
Arzu Sabancı: "Umut olmazsa yaşanmaz. Acıyı yaşayın ama umudunuzu kaybetmeden. Sevdiklerimize sarılıp, hoşgörüyü kaybetmeden kenetlenmeliyiz. Vatanı bölüp parçalama planı yapanların, buna maşa olanların istedikleri hale dönüşmeyelim."
LOHAN'DAN DUA
Sık sık ülkemize gelerek Türkiye'ye olan sevgisini gözler önüne seren Lindsay Lohan, hain saldırının ardından sosyal medyada şu mesajı yayınladı: "Dualarımız Türkiye için. Tüm acı çeken milletler ve mülteciler için birlik olalım."
HÜZÜNLÜ MERYEM
Almanya'da doğup büyüyen Meryem Uzerli, hayatını sürdürdüğü Türkiye'deki acıya kayıtsız kalmadı. Instagram'da paylaştığı simsiyah fotoğrafla hüznünü gözler önüne seren güzel oyuncu, "Allah, çok sevdiğim bütün Türkler'i korusun" dedi.
VİCDANSIZLARA KARŞI BİRBİRİMİZE SARILALIM
"Kimse tahriklere gelmesin, kimse farklı inanç, farklı siyasi görüşlü diye aynı ülkede yaşadığı kardeşini karşısına almasın! Bizi birbirimizden koparmak için belli ki her yolu deneyecekler. Biz ne acılar, ne savaşlar atlatmış, ne yokluklarla dünyanın en büyük güçlerine kafa tutmuş atalarımızın çocuklarıyız. Alevi, Kürt, Laz, Çerkez demeden birbirimizin elini hiç bırakmayalım. Bu kadar vicdansıza ancak birbirimize sımsıkı sarılarak karşı gelebiliriz."
Cem Yılmaz: Yazıklar olsun
Hadise: Tek dileğim; yok olmanız...
İbrahim Tatlıses: Acının karşısında birlik olalım, dimdik duralım.
Burak Kut: Bizi birlik-beraberlikten uzaklaştırmaya çalışan bu terör saldırıları amacına ulaşamayacak.
Wilma Elles: Bu güzel ülkeyi mahvedemeyeceksiniz…
Hülya Koçyiğit: Milletçe, vatan sevgisiyle kenetleneceğiz. Yüreğimizdeki sevgiyi çoğaltıp yaralarımızı saracağız. İnsanların yeni yıl umutlarını yok etmeye çalışan zihniyetler; BAŞARAMAYACAKSINIZ.
Berksan: Artık milletçe polis, istihbaratçı olacağız. Gözümüzü kulağımızı açacağız. Herkes yaşadığı yerde kimin kim olduğunu bilecek. Seferber olacağız. Kötü haberler almadan kötüleri haber vereceğiz. Nefes aldırmayacağız bu cehennem tohumlarına.
Ayla Çelik: Elleriniz kırılsın, hepimizi kana buladınız. Kendi kanlarınızda boğulun.
Ece Erken: Allah büyük; hem burada hem de ahirette gün yüzü görmeyin.
Yonca Evcimik: Bize düşen birlik ve beraberliği korumak. Bu olayların hangi amaçlara hizmet ettiğinin farkında olup istenilen şeyleri onlara vermemek gerekiyor. Bölünmeden bir olup bu zor zamanları atlatmak için dimdik durmak gerek. Allah ülkemizi bu pis oyunlardan korusun.
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