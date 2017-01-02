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  1. Keyifler Boz’uldu
  2. Neşemiz de beraber kederimiz de

01:15’ten önce/sonra

01:15’ten önce/sonra
Fatih Terim, 2016'yı en sevdikleriyle birlikte uğurladı. Terim Ailesi, geçtiğimiz haftalarda kızı Nil'i kucağına alan Buse Terim'in evinde buluştu. Buse ve Volkan Bahçekapılı'nın evindeki yılbaşı yemeğinde teknik adamın eşi Fulya Terim ve diğer kızı Merve ile damadı Ahmet Baran Çetin'in yanı sıra torunu Yaman da vardı. Terim Ailesi, hain saldırı yaşanmadan önce işte böyle mutluluk pozu vermişti...

ÖNCE
Tüm ailesini evinde buluşturan Buse Terim, saatler 31 Aralık 23.00'ü gösterdiğinde bu mutluluk fotoğrafını instagram hesabından paylaştı...


SONRA
Reina'daki hain saldırıyı haber alan Buse Terim, acı olayın hemen ardından instagram'da bu kareyi paylaşıp "İçimden hiçbir şey gelmiyor, hiç" diye yazdı...
Etiketler:
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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