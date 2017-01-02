01:15’ten önce/sonra

Fatih Terim, 2016'yı en sevdikleriyle birlikte uğurladı. Terim Ailesi, geçtiğimiz haftalarda kızı Nil'i kucağına alan BuseTerim'in evinde buluştu. Buse ve Volkan Bahçekapılı'nın evindeki yılbaşı yemeğinde teknik adamın eşi Fulya Terim ve diğer kızı Merve ile damadı Ahmet BaranÇetin'in yanı sıra torunu Yaman da vardı. Terim Ailesi, hain saldırıyaşanmadan önce işte böyle mutluluk pozu vermişti...
ÖNCE
Tüm ailesini evinde buluşturan Buse Terim, saatler 31 Aralık 23.00'ü gösterdiğinde bu mutluluk fotoğrafını instagram hesabından paylaştı...
SONRA
Reina'daki hain saldırıyı haber alan Buse Terim, acı olayın hemen ardından instagram'da bu kareyi paylaşıp "İçimden hiçbir şey gelmiyor, hiç" diye yazdı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.