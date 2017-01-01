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Yorgunluk atacaklar

Yorgunluk atacaklar
Geçtiğimiz yılın son aylarında birlikte olmaya başlayan Gökçe Bahadır'la işadamı Efe Duru da yeni yıl için Milano'yu tercih etti. Tatile giderken Atatürk Havalimanı'nda görüntülenen ikilinin keyfi yerindeydi. , "Biraz kafa dinleyeceğiz. Senenin yorgunluğunu atmak istiyoruz" dedi.

Aydın HAMZA
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