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Samanlık seyran oldu

Samanlık seyran oldu
Gökhan Çarmıklı'yla 2015'te boşandıktan sonra mutluluğu Ersin Kayalar'da bulan Siren Ertan, aşk sarhoşu… Ünlü tasarımcı, 2017'yi Kayalar'la Avusturya'da karşıladı.

Aşkıyla Alp Dağları eteklerindeki bir otelde 2016'yı uğurlayan Ertan, bu romantik kareyi ise "İki gönül bir olunca samanlık seyran" notuyla instagram'da paylaştı.
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