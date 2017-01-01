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Nefesler tutuldu

Nefesler tutuldu
Merakla beklenen dizi 'Ölene Kadar'ın günü belli oldu. 2017 yılına damga vuracak olan dizinin ilk bölümü 12 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de atv ekranında seyircisiyle buluşacak. Başrollerinde Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu ve Gülcan Arslan'ın yer aldığı dizi, aşkı ve entrikayı bir arada sunacak.

Yapımını Tims Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Umur Turagay oturuyor. '' haksız yere hapis yatan Dağhan'la (Engin Akyürek) onu kurtarmak için uğraşan avukat Selvi'nin (Fahriye Evcen) aşkını işleyecek. Merakla beklenen dizi, ekranın yeni fenomeni olacak.
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