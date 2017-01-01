Nefesler tutuldu

Merakla beklenen dizi 'ÖleneKadar'ın günü belli oldu. 2017yılına damga vuracak olan dizininilk bölümü 12 Ocak Perşembeakşamı saat 20.00'de atv ekranındaseyircisiyle buluşacak. BaşrollerindeEngin Akyürek, Fahriye Evcen,Sarp Levendoğlu ve GülcanArslan'ın yer aldığı dizi, aşkı veentrikayı bir arada sunacak.
Yapımını Tims Productions'ın,yapımcılığını Timur Savcı'nınüstlendiği dizinin yönetmenkoltuğunda ise Umur Turagayoturuyor. 'Ölene Kadar' haksızyere hapis yatan Dağhan'la (EnginAkyürek) onu kurtarmak için uğraşanavukat Selvi'nin (Fahriye Evcen)aşkını işleyecek. Merakla beklenendizi, ekranın yeni fenomeni olacak.
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