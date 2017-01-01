Mutluluğa uçtular

Aşklarıyla geçtiğimiz yıla damgasını vuran oyuncu Şükran Ovalı'yla Beşiktaşlı yıldız futbolcu Caner Erkin, yarın kıyılacak nikahları için önceki sabah Roma'ya uçtu. Ünlü çift, hem nikah hazırlıklarıyla ilgilenip hem de aşk şehrinin sokaklarında romantizm dolu anlar yaşadı...