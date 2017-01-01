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Müthiş diziye sayılı günler

Müthiş diziye sayılı günler
Başrollerini Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un paylaştığı 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' dizisine sadece birkaç gün kaldı... Büyük merak uyandıran dizi, 4 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.

Başarılı oyuncu Bürsin'in dizide canlandırdığı Ali Smith karakteri ile dans tutkusuyla yanıp tutuşan ve varlıklı bir ailenin kızı olan Derin'in aşkı, seyirciyi derinden etkileyecek. Senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı dizinin yönetmenliğini ise Çağrı Vila Lostuvalı üstleniyor.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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saffet demir saffet demir

ümarım çok güzeldir ama benim için aynı saatte DİRİLİŞ VAR. asla geçmem asla......

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cevapla 01.01.2017 10:32
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