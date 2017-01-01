Müthiş diziye sayılı günler

Başrollerini KeremBürsin, Leyla Lydia Tuğutlu veGürkan Uygun'un paylaştığı 'BuŞehir Arkandan Gelecek' dizisinesadece birkaç gün kaldı... Büyükmerak uyandıran dizi, 4 OcakÇarşamba akşamı saat 20.00'deatv'de ekrana gelecek.
Başarılı oyuncu Bürsin'indizide canlandırdığı Ali Smithkarakteri ile dans tutkusuylayanıp tutuşan ve varlıklı birailenin kızı olan Derin'in aşkı,seyirciyi derinden etkileyecek.Senaryosunu Ece Yörenç'inyazdığı dizinin yönetmenliğini iseÇağrı Vila Lostuvalı üstleniyor.
kalan karakter 1000
ümarım çok güzeldir ama benim için aynı saatte DİRİLİŞ VAR. asla geçmem asla......
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