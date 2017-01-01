Mahmut Tuncer’e ‘manyak’ şoku

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer programına köfteci Mehmet Cebeci'yi konuk etti. Tuncer, aralarında geçen diyalogda Cebeci'ye 'manyak köfteci' şeklinde hitap etti. Program ardından kendisine hakaret edildiğini düşünen Mehmet Cebeci şikayetçi oldu. İfade veren ünlü türkücü, 'manyak' lafını şaka yollu olarak söylediğini belirtti. Hakkında 2 yıl hapis istemiyle dava açılan Tuncer hakim karşısına çıkacak.
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hadi be insanlr biliyorlar artik nerden para koparmak belki saka yapmistir bazi insanlr asiri kurban oynuyor ayip ya meslektasini mahkemelik rezililik ya
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