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’e ‘manyak’ şoku

Mahmut Tuncer’e ‘manyak’ şoku
Ünlü türkücü programına köfteci Mehmet Cebeci'yi konuk etti. Tuncer, aralarında geçen diyalogda Cebeci'ye 'manyak köfteci' şeklinde hitap etti. Program ardından kendisine hakaret edildiğini düşünen Mehmet Cebeci şikayetçi oldu. İfade veren ünlü türkücü, 'manyak' lafını şaka yollu olarak söylediğini belirtti. Hakkında 2 yıl hapis istemiyle dava açılan Tuncer hakim karşısına çıkacak.

DİLEK YAMAN
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tesa tesa

hadi be insanlr biliyorlar artik nerden para koparmak belki saka yapmistir bazi insanlr asiri kurban oynuyor ayip ya meslektasini mahkemelik rezililik ya

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 01.01.2017 00:25
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