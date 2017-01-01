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İlik suyuyla besliyor

İlik suyuyla besliyor
2015 Ağustos'ta Özlem Şahin'le dünyaevine giren Berkay, şimdiden iyi bir baba olacağını kanıtladı... Müzikteki başarısını mutfakta da konuşturan ünlü popçu, hamile olan eşine kendi elleriyle yemek yapıyor. , hem güzel eşinin hem de doğacak çocuğunun sağlığını düşünerek Özlem Şahin'e elleriyle yaptığı ilik suyunu içiriyor.
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