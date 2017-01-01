Havalı Gülman

Sosyetenin gözde isimlerinden Feryal Gülman, yılbaşını ABD'de okuyan oğlu Aslan'la Monte Carlo'da geçirdi. Şehrin en seçkin otellerinden Hotel Hermitage Monte Carlo'da konaklayan anne-oğul, ulaşımda da lüksten ödün vermedi. İkili, Nice Havalimanı'ndan otellerine gitmek için helikopter kiraladı.



Geceliği 2 bin 300 euro (yaklaşık 8 bin 500 lira) olan otelde kendisi ve oğlu için 2 adet oda tutan Gülman, VIP helikoptere de 640 euro (yaklaşık 2 bin 300 lira) ödedi. Anne-oğulun lüks tatili "Tatlı hayat" dedirtti.