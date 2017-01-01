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Hamam farkı

’nin kendisinden 1 yaş büyük Dr. Canan Karatay’dan en az 15 yaş genç durması, espri konusu olmuştu. Çehre, Dr. Karatay’ın kulağına küpe olacak şu tavsiyeyi verdi: ‘Hamama girin genç kalın’

Hamam farkı
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Türk sinemasının ünlü isimlerinden Nebahat Çehre'nin sırrı sonunda bulundu! Kendisinden sadece 1 yaş büyük Dr. Canan Karatay'ın yanında kardeşi gibi duran Çehre, önceki gün katıldığı bir davette cildinin pürüzsüzlüğünü nelere borçlu olduğunu açıkladı. 73 yaşındaki Dr. Karatay'ın sosyal medyada esprilere de konu olan diyet programıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan güzel oyuncu, cildinin ışıl ışıl bir görüntüye sahip olmasını sık sık gittiği hamamda kese yaptırmasına borçlu!

HAMAMIN YANI SIRA UYKU VE BOL SU...
72 yaşında olmasına rağmen 20'li yaşlardaki pek çok oyuncuya taş çıkaran , kese yardımıyla yenilenen cildinin sağlığını düzenli uyku ve tükettiği bol suyla da koruduğunu söyledi. Bunların yanı sıra düzenli olarak spor yapan Çehre, beslenmesine de çok dikkat ediyor. Yüzünde ve vücudunun herhangi bir yerinde estetik bulunmayan ünlü oyuncunun güzellik sırlarını öğrenen hayranları "Canan Hoca da güzelleşmek için hamama girip terleyip kırklansa belki Nebahat Çehre olarak çıkar" diye esprili yorumlar yaptı.
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