Gupse -Barış Viyana'da

Yaklaşık 2 yıllık birliktelikleri evliliğe doğru giden oyuncu çift Gupse Özay'la Barış Arduç da yılbaşında yurt dışı kaçamağı yaptı. 2017'yi Avusturya'da karşılayan ikili, yolculuk öncesinde Atatürk Havalimanı'nda objektiflere poz verdi. Özay ile Arduç, Viyana tatillerinde de bol bol şehri dolaştı.