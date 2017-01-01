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Evinin starı

Türkiye’nin Megastar’ı ailesinin de starı olduğunu yine kanıtladı. Pınar Tevetoğlu ile ilk nın özel olmasını isteyen , eşi ve kendi ailesini Almanya’daki evinde bir araya getirip 2017’yi karşıladı

Evinin starı
Sanat ve sosyetenin pek çok ismi nı kaçış olarak görüp soluğu ailelerinden uzakta yurt dışında alırken Tarkan farkını yine konuşturdu. 2016 Mayıs'ında hayatını Pınar Tevetoğlu'yla birleştiren Megastar, eşiyle ilk yılbaşını Almanya'daki evinde tüm ailesiyle birlikte geçirdi. Özel günlerde sevdikleriyle birlikte olmaya özen gösteren ünlü sanatçı, 2017'yi karşılarken de hem kendi hem de eşinin ailesinin bir araya geleceği özel bir parti organize etti.

YEMEKLER GELİNİN ELİNDEN...
Ünlü sanatçı, Köln şehri yakınlarında 3 milyon TL'ye satın aldığı villasında bir araya gelen ailesine bir de sürpriz yaptı. Megastar, geçtiğimiz yıl müzik listelerine damgasını vuran 'Ahde Vefa' albümündeki en sevilen Türk Sanat Müziği parçalarını yılbaşı gecesi misafirleri için seslendirdi. 'ın söylediği şarkılarla 2017'ye eğlenerek giren Tevetoğlu Ailesi ile Dilek Ailesi'nin üyeleri Megastar'ın eşi Pınar Hanım'ın elinden çıkan lezzetlerle de adeta şölen yaşadı. Annesi Elazığlı, babası ise Şanlıurfalı olan Pınar Tevetoğlu, yılbaşı gecesi her iki yörenin mutfağına özgü yemekler pişirdi. Tarkan'ın ailesine gösterdiği bu ilgi ise "O, tüm Türkiye'nin Megastar'ı olduğu kadar evinin de starı" yorumları yaptırdı...



Eşinin ailesi ve başta kendi annesi Neşe Hanım olmak üzere tüm sevdiklerini bir araya toplayan Megastar, yeni yılı büyük bir sevinçle karşıladı. Tarkan, bu tavrıyla da herkesin gönlünü bir kez daha fethetmeyi başardı...

ÖZGE GÜRCAN
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