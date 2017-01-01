Evinin starı

Türkiye’nin Megastar’ı ailesinin de starı olduğunu yine kanıtladı. Pınar Tevetoğlu ile ilk yılbaşının özel olmasını isteyen Tarkan, eşi ve kendi ailesini Almanya’daki evinde bir araya getirip 2017’yi karşıladı
Sanat ve sosyetenin pek çok ismi yılbaşını kaçış olarak görüp soluğu ailelerinden uzakta yurt dışında alırken Tarkan farkını yinekonuşturdu. 2016 Mayıs'ında hayatını PınarTevetoğlu'yla birleştiren Megastar, eşiyle ilkyılbaşını Almanya'daki evinde tüm ailesiyle birlikte geçirdi. Özel günlerde sevdikleriyle birlikte olmaya özen gösteren ünlü sanatçı, 2017'yi karşılarken de hemkendi hem de eşinin ailesinin bir araya geleceğiözel bir parti organize etti.
YEMEKLER GELİNİN ELİNDEN...
Ünlü sanatçı, Köln şehri yakınlarında 3 milyon TL'ye satın aldığı villasında bir araya gelen ailesine bir desürpriz yaptı. Megastar, geçtiğimiz yıl müzik listelerine damgasını vuran 'Ahde Vefa' albümündeki en sevilen Türk Sanat Müziği parçalarını yılbaşı gecesi misafirleriiçin seslendirdi. Tarkan'ın söylediği şarkılarla 2017'ye eğlenerek giren Tevetoğlu Ailesi ile Dilek Ailesi'nin üyeleri Megastar'ın eşi Pınar Hanım'ın elinden çıkanlezzetlerle de adeta şölen yaşadı. Annesi Elazığlı,babası ise Şanlıurfalı olan Pınar Tevetoğlu, yılbaşı gecesi her iki yörenin mutfağına özgü yemekler pişirdi. Tarkan'ın ailesine gösterdiği bu ilgi ise "O, tümTürkiye'nin Megastar'ı olduğu kadar evinin destarı" yorumları yaptırdı...
Eşinin ailesi ve başta kendi annesi Neşe Hanımolmak üzere tüm sevdiklerini bir araya toplayan Megastar,yeni yılı büyük bir sevinçle karşıladı. Tarkan, bu tavrıyla daherkesin gönlünü bir kez daha fethetmeyi başardı...
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