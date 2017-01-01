Derin nefes aldı

Sosyetik güzel Derin Mermerci, sanat ve cemiyet hayatının birçok isminin aksine yılbaşı için yurt içinde kalmayı seçti. Sosyetik güzel, 2016'yı eşi Cem Aydın, ikizleri Lal ve Mila'nın yanı sıra ablası Tansa Mermerci'yle Alaçatı'da uğurladı. Gözlerden uzak yeni yılı karşılayan Mermerci, 2017'ye adeta tazelenerek girdi.