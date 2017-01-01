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Budapeşte gezginleri

Budapeşte gezginleri
Yakın dostlar Budapeşte'de buluştu! Yeni yılı karşılamak için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi tercih eden oyuncu Bensu Soral'la sevgilisi Hakan Baş, Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak ve nişanlısı Nurdan Beşen'in de sosyal medyadan aynı yerde olduğunu öğrendi. Bir araya gelen grup selfie çekerek bu anlarını ölümsüzleştirdi.
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