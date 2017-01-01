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Başarısıyla sınır aştı

Başarısıyla sınır aştı
Sadece Türkiye'nin değil Ortadoğu, Arap dünyası, Balkanlar ve Güney Amerika'da da çok sevilen Murat Yıldırım, 2016'yı mutlu bir haberle kapattı. Faslı İmane Elbani ile kısa bir süre önce evlenen Yıldırım, Arap dünyasının en gözde kanallarından MBC tarafından 2016'nın en iyi erkek oyuncusu seçildi. Yıldırım, bu başarıyla bir kez daha gururlandı.
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