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Aşkta 3. perde

Aşkta 3. perde
Stil danışmanı Ece Sükan'la tasarımcı Ümit Benan aşkında sürpriz gelişme… 2014'te ABD'de evlenen ikili, 1 yıl sonra yollarını ayırmıştı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift, aşklarına yeniden fırsat verse de bu kez araya mesafeler girdi.

İşleri dolayısıyla İsviçre'de olan Ümit Benan'la İstanbul'daki , geçtiğimiz ay yine ayrılık kararı aldı. Ancak ünlü çift, hasrete yine dayanamadı ve üçüncü kez barıştı. Sükan ve Benan, barışmayı da yılbaşında Milano'da verdikleri partiyle kutladı.

KUTLAMADA CANSU DA VAR
geçtiğimiz gün Atatürk Havalimanı'nda görüntülenen Cansu Dere, Ece Sükan'la Ümit Benan'ın barışma ve yılbaşı partisi için Milano'ya uçtu. Dere, Sükan'la Benan için "Zaten birbirlerine çok yakışıyorlardı. Barışmalarına çok sevindim" dedi.

Aydın HAMZA
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