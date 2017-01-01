Aşkta 3. perde

Stil danışmanı EceSükan'la tasarımcı ÜmitBenan aşkında sürprizgelişme… 2014'te ABD'deevlenen ikili, 1 yıl sonrayollarını ayırmıştı. Ayrılığa fazladayanamayan çift, aşklarınayeniden fırsat verse de bu kezaraya mesafeler girdi.
İşleri dolayısıyla İsviçre'deolan Ümit Benan'la İstanbul'dakiEce Sükan, geçtiğimiz ay yineayrılık kararı aldı. Ancak ünlüçift, hasrete yine dayanamadı veüçüncü kez barıştı. Sükan veBenan, barışmayı da yılbaşındaMilano'da verdikleri partiyle kutladı.
KUTLAMADA CANSU DA VAR
geçtiğimiz gün Atatürk Havalimanı'nda görüntülenen Cansu Dere, Ece Sükan'la Ümit Benan'ın barışma ve yılbaşı partisi için Milano'ya uçtu. Dere, Sükan'la Benan için "Zaten birbirlerine çok yakışıyorlardı. Barışmalarına çok sevindim" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.