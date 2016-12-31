Uzaylı şiddeti

Ünlü türkücü MustafaTopaloğlu'nun 18 yıllık sevgilisiDerya Topaloğlu'ndan şok iddia…'Uzaylı' lakaplı türkücünün, önceki günkendisine şiddet uyguladığını öne sürenDerya Hanım, yüzündeki morluklarışu mesajla instagram'da paylaştı: "Kızarkadaşlarımla kafede otururkensorgusuz sualsiz gözüme yumruk attı vegöz çevremdeki kemiğimi kırdı. Çok ciddibir ameliyat geçirdim. Mustafa'nın bu sonvuruşuyla sözde evlilik bitmiştir." Dün deRenkli Sayfalar'a bağlanan Derya Topaloğlu,iddialarını şöyle sürdürdü: "Bu olaydansonra kendisiyle hiç görüşmedim. Yanınagidersem öldürür beni. O evden ölümçıkar. Mustafa Topaloğlu, çok ciddiderecede rahatsız ve tedavi olmasıgerekiyor." Derya Hanım'ın ardındanprograma bağlanan kızı Irmak Topaloğluise babasının kendisini aradığını vepişmanlığını dile getirdiğini söyledi.
OĞLUNDAN BABA SAVUNMA... Mustafa Topaloğlu'nun nikahlı eşi HasibeTopaloğlu'ndan olan şarkıcı oğlu ÇağlayanTopaloğlu ise babasını şöyle savundu:"Babam, bir karıncayı bile incitmemiştir.Annemin yuvasını yıkan Derya Hanım, maddiolarak üzerine kayıtlı hiçbir şeyin olmadığınısöylüyor ancak gecekonduda yaşarkenbabamla birlikte olduktan sonra havuzluvillaya taşındı. Eğer babam gerçektenşiddet uyguladıysa bunun haklı biryanı olamaz. Ancak böyle bir şey varsa dababamın bunu neden yaptığı sorgulanmalı!"
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