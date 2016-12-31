‘Pamuk’ gibi

Melisa Aslı Pamuk'la kendi gibi oyuncu sevgilisi Tolga Sala, önceki gün Akmerkez'deydi. El ele alışveriş yapan ikiliden Pamuk, soyadının hakkını verircesine sempatik görüntüler sergiledi. Yeni yılı evde karşılayacaklarını söyleyen çift, "Umarız 2017, herkesin hayallerine kavuştuğu bir yıl olur" dedi.