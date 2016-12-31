atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Deniz Çakır, 2016'yı ABD'de uğurlayacak. Arkadaşlarıyla keyifli vakitler geçiren Çakır, yeni yıl ruhunun sokaklara taştığı Manhattan'da dün küçük bir gezintiye çıktı.
Cemiyet hayatının ünlü ismi Şebnem Çapa ve kızı Ceylan, yeni yıl tatili için İngiltere'ye gitti. 2016'da aşk hayatındaki çalkantılı haberler nedeniyle manşetlerden düşmeyen Ceylan Çapa, annesiyle çıktığı Londra tatiliyle "Her şeyden önce ailem gelir" mesajı verir gibiydi.
Yılbaşında İstanbul'daki bir otelde sahne alacak olan Hande Yener, yeni yıl öncesi nişanlısı Ümit Cem Şenol'la Amsterdam'da küçük bir kaçamak yaptı. 1 haftadır Amsterdam'da olan popçu, bugün ise yurda dönüş yapacak.
Bu gece hayranlarını coşturacak olan ünlü şarkıcı, konserinin ardından nişanlısı Ümit Cem Şenol'la ara verdiği tatiline devam edecek.
Güzel oyuncu Bensu Soral, önceki gün işadamı aşkı Hakan Baş'la Budapeşte'ye uçtu. Çift, aşk şehrinde romantik anlar yaşayacak.
İşadamı Ünal Aysal'ın eşi Fani Aysal, yeni yıl için uzun süredir bulunduğu ABD'den İstanbul'a geldi. Önceki gün kızı Alin'le Akmerkez'e giden Fani Hanım, hediye alışverişi yaptı. Minik Alin ise Noel anne kıyafetleriyle tüm bakışları üzerine topladı.
Eşi Demet Şener'le 2016'nın en ses getiren ayrılıklarından birine imza atan İbrahim Kutluay, bu yılbaşı çocuklarından uzakta olacak. Kutluay, önceki gün özel bir maç için Barcelona'ya gitti. İbo'nun havalimanında tek başına olması ise akıl karıştırdı!
KİM NEREDE?
Demet Akba : Moskova
Elif Ece Uzun: Hawaii
Engincan Ural: Singapur
Cenk-Ece Tosun : Dubai
Feryal Gülman: Monte Carlo
Irmak Ünal: Fransa
Eda Taşpınar: Berlin
Sezin Erbil: Milano
Büşra Develi : Belçika
Sadettin Saran: Küba
Serin Ertan-Ersin Kayalar: Avusturya
Tuba Ünsal: Arjantin
Şinasi Yurtsever: Belçika
Esin Moralıoğlu: Panama
Hakan Sabancı: Monaco
Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin: Macaristan
Ece Erken : Kıbrıs
Burcu Biricik-Emre Yetkin: Viyana
Yusuf Güney: Almanya
Hande Erçel-Ekin Mert Daymaz: Paris
Emina Sandal: Karadağ
Ceren Moray: Fransa
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